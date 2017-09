Handball : THW Kiel empfängt Hannover-Burgdorf zum Spitzenspiel

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

«Das ist eine klasse Mannschaft, die sich schnell gefunden hat», sagte THW-Keeper Andreas Wolff über die Niedersachsen, bei denen die «Zebras» am 18. Oktober im Achtelfinale des DHB-Pokals antreten müssen: «Wir müssen am Donnerstag 60 Minuten lang richtig gut spielen, um die beiden Punkte zu holen.»

Wolffs ehemaliger Teamkollege Ilija Brozovic, der jetzt für die «Recken» aufläuft, sagte: «Ich bin jetzt in Hannover und muss in Kiel niemandem etwas beweisen. Ich will gut für Hannover spielen.»

07.Sep.2017