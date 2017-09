Handball : THW Kiel durchbricht beim 34:32-Heimsieg Magdeburger Serie

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat den zweiten Sieg im zweiten Bundesliga-Spiel gefeiert. Nach großem Kampf setzten sich die «Zebras» am Sonntag vor 10 285 Zuschauern in der Sparkassen-Arena mit 34:32 (17:20) gegen den SC Magdeburg durch. Bester Werfer der Kieler war Niclas Ekberg mit acht Toren. Für die Gäste, die nach 21 ungeschlagenen Ligaspielen in Serie wieder eine Niederlage kassierten, erzielte Robert Weber zehn Treffer.