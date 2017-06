Handball : THW Kiel beantragt Wildcard für Handball-Champions-League

Der Handball-Rekordmeister THW Kiel hofft weiter auf die 14. Champions-League-Teilnahme in Serie. Beim europäischen Verband EHF ist der Antrag auf eine Wildcard der Kieler als dritter deutscher Starter neben dem Meister Rhein-Neckar Löwen und der SG Flensburg-Handewitt eingegangen. Wie die EHF mitteilte, fällt die Entscheidung bei der Sitzung des Exekutivkomitees am 24. Juni im kroatischen Zagreb. In den vergangenen Jahren hatte der Bundesliga-Dritte jeweils eine Wildcard erhalten.