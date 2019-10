Handball : THW Kiel am 3. Dezember im Viertelfinale gegen Stuttgart

Avatar_shz von dpa

11. Oktober 2019, 13:32 Uhr

Titelverteidiger THW Kiel bestreitet sein Viertelfinalspiel im DHB-Pokal beim TVB Stuttgart am 3. Dezember um 20.00 Uhr. Das ergab die Terminierung am Freitag durch die Handball-Bundesliga GmbH. Zuvor (19.00 Uhr) spielen MT Melsungen gegen Füchse Berlin und Eulen Ludwigshafen gegen TBV Lemgo. Am Folgetag erwarten die Rhein-Neckar Löwen Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf. Meister SG Flensburg-Handewitt ist bereits ausgeschieden.