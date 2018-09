Literatur : Thomas- und Heinrich-Mann-Gesellschaft tagen

Zu einer gemeinsamen Jahrestagung laden die Deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft und die Heinrich-Mann-Gesellschaft vom 21. bis zum 23. September nach Lübeck ein. Unter dem Titel «Die Brüder Mann und die Revolution 1918» solle das Verhältnis der beiden Brüder in dieser ereignisreichen wie prägenden Phase beleuchtet werden, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck am Dienstag mit. Es ist die erste gemeinsame Tagung der beiden in Lübeck ansässigen Literaturgesellschaften seit 27 Jahren.

11. September 2018, 14:52 Uhr

Mit dem literarischen und historischen Blick auf das berühmteste Bruderpaar Lübecks leiste auch die Deutsche Thomas-Mann-Gesellschaft einen Beitrag zum 875-jährigen Stadtjubiläum, sagte der Präsident der Gesellschaft, Hans Wißkirchen.

Die neun Vorträge der öffentlichen Tagung behandeln unter anderem den politischen Systemwechsel von 1918/19, den durch die kontroversen politischen Haltungen zum Ersten Weltkrieg begründeten «Bruderzwist» sowie die Haltungen der Brüder zu Monarchie und Adel. Außerdem gibt es ein umfangreiches kulturelles Rahmenprogramm.

Der Schriftsteller Thomas Mann (1875-1955, «Buddenbrooks») und sein Bruder Heinrich (1871-1950, «Der Untertan», «Professor Unrat») hatten wegen ihrer unterschiedlichen politischen Einstellungen seit 1914 kaum noch Kontakt zueinander.