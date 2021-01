Fußball : Thioune erwartet Aufstiegs-Fünfkampf: Keine Transfers mehr

HSV-Trainer Thioune erwartet einen Fünfkampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Zudem sollte man auch den SC Paderborn noch nicht abschreiben. Die Rückkehr ins Oberhaus will der HSV mit dem aktuellen Kader schaffen, denn Transfers wird es wohl nicht mehr geben.

Hamburg | Offiziell nimmt Daniel Thioune das Wort Aufstieg nicht in den Mund, doch der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV nähert sich dem Thema immerhin allmählich an. „Die fünf Mannschaften in der Spitzengruppe punkten sehr stabil momentan und käm...

