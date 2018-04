Theater : Theater Lübeck stellt Spielplan für Saison 2018/2019 vor

von dpa

27. April 2018, 01:42 Uhr

Die Leitung des Theaters Lübeck stellt heute den Spielplan für die Saison 2018/2019 vor. Bisherigen Informationen zufolge wird es in der kommenden Spielzeit weniger Premieren geben. Statt 22 Premieren und 18 Wiederaufnahmen soll es nach Angaben einer Sprecherin in der Saison 2018/2019 nur noch 20 Premieren geben. Dazu kommen 20 Wiederaufnahmen. Auf diese Weise will das Theater Kosten sparen, ohne die Zahl der Vorstellungen zu verringern.