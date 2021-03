Regierung : Testpflicht für Lehrer und Schüler nach Ostern

Testen gilt als ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In Schleswig-Holsteins Schulen soll es jetzt zum Alltag werden.

Kiel | In Schleswig-Holstein müssen sich nach Ostern alle Lehrer und Schüler für den Präsenzunterricht regelmäßig verpflichtend Corona-Tests unterziehen. „Ohne negativen Test kein Präsenzunterricht“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch. Nach den Ferien werden Prien zufolge an den Schulen zwei Selbsttests pro Woche angeboten. Wer daran n...

