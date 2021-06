Gesundheit : Testen und Beten: Kirche bindet Nachbarschaft ein

Eine Kirche ist ein Ort zum Beten - nicht nur. Im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel hat eine Kirche in besonderen Zeiten neue Wege gesucht, mit der Nachbarschaft in Kontakt zu treten.

Hamburg | Es gehen wieder mehr Menschen in die Kirche - zumindest in die Jerusalem-Kirche in Hamburg-Eimsbüttel. Dort gibt es seit einigen Wochen im Foyer der Kirche ein Corona-Testzentrum. „Wir hatten überlegt, was machen wir als Kirche für unsere Nachbarschaft, nicht nur mit Gottesdiensten“, sagte eine Mitarbeiterin der Gemeinde. „Wir wollten auch anders sich...

