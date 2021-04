Tennis : Tennisprofi Zverev zurückhaltend beim Thema Olympia-Impfung

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich zurückhaltend zum Thema Corona-Impfung für das deutsche Olympia-Team geäußert.

München | „Da will ich nicht viel zu sagen, das wird heutzutage ganz leicht falsch interpretiert, egal, was man sagt. Das ist mir zu politisch“, sagte der 24 Jahre alte Hamburger der „Bild“-Zeitung. Er selber habe noch keine Impfung. „Und ich finde, jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält“, sagte der Weltranglisten-Sechste vor seinem Auftritt beim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.