Tennis : Tennisprofi Struff in Hamburg als fünfter Deutscher raus

von dpa

24. Juli 2018, 17:45 Uhr

Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist bei den German Open in Hamburg als fünfter deutscher Tennisspieler bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Warsteiner verlor am Dienstag gegen den Australier John Millman mit 5:7, 3:6. Bei hochsommerlichen Temperaturen von mehr als 35 Grad konnte Struff die Partie nur im ersten Satz ausgeglichen gestalten. Damit stehen in den beiden Nachwuchsspielern Daniel Masur und Rudolf Molleker nur zwei Deutsche bei der traditionsreichen Sandplatz-Veranstaltung im Achtelfinale.