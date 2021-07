Tennis : Tennis: Struff und Altmaier in Hamburg raus: Koepfer weiter

Olympia-Teilnehmer Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Tennisturnier Hamburg European Open das Achtelfinale verpasst.

Hamburg | Der 31 Jahre alte Warsteiner unterlag am Dienstag in der ersten Runde dem Serben Laslo Djere mit 4:6, 5:7. Djere spielt nun im Achtelfinale gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild. Die deutsche Nummer zwei hinter Alexander Zverev wollte das Turnier in der Hansestadt als Test für die Olympischen Spiele nutzen. Dagegen schaffte in Dominik Koepfer e...

