Tennis : Tennis: Aus für Kohlschreiber und Koepfer am Rothenbaum

Nach dem Achtelfinale ist kein deutscher Tennisspieler mehr beim ATP-Turnier am Rothenbaum dabei. Als Attraktionen bleiben nun Topfavorit Tsitsipas und der zweimalige Turniersieger Bassilaschwili.

Hamburg | Das ATP-Tennisturnier am Hamburger Rothenbaum geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Als letzte DTB-Spieler schieden am Mittwoch Philipp Kohlschreiber und Dominik Koepfer im Achtelfinale aus. Der Augsburger Kohlschreiber verlor bei den Hamburg European Open gegen den an sechs gesetzten Serben Filip Krajinovic nach 2:25 Stunden 5:7,...

