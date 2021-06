Prozesse : Teilerfolg für Scandlines im Rechtsstreit um Fährhafen

Die Reederei Scandlines und der Scandlines Bordershop Puttgarden haben vor dem Verwaltungsgericht Schleswig einen Teilerfolg im Rechtsstreit um den Fährhafen Puttgarden errungen.

Schleswig | Das schleswig-holsteinische Innenministerium habe für den Bau des geplanten Ostseetunnels benötigte Grundstücke möglicherweise zu Unrecht vorzeitig an die Vorhabenträger übertragen, teilte das Gericht am Freitag mit. Gegen diese sogenannte Besitzeinweisung hatte die Reederei geklagt. In seiner Entscheidung war das Ministerium davon ausgegangen, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.