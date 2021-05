Unfälle : Teenager versenken E-Roller in der Trave

Unerlaubte Fahrt auf einem E-Scooter mit weitreichenden Folgen: Zwei Teenager haben in Lübeck versehentlich einen Roller in der Trave versenkt.

Lübeck | Die beiden waren verbotenerweise zu zweit auf dem geliehenen E-Scooter unterwegs und verloren am Ufer in der Innenstadt die Kontrolle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 14-Jährige und die 15-Jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg stürzten, der Roller fuhr weiter und landete mit den Handtaschen der Mädchen im Wasser. Die Jugendlichen verl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.