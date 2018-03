Freizeit : Teddy-Bär und virtuelle Tiere beim Hamburger Frühlingsdom

von dpa

21. März 2018, 17:36 Uhr

Auf Besucher des Hamburger Frühlingsdoms (23. März bis 22. April) warten neben vielen Schaustellern auch der Dom-Bär und virtuelle Tiere. Der Plüsch-Teddy in Lebensgröße mischt sich sonntags und mittwochs unter das Volk und sei für Selfies, Schnappschüsse und Kuscheleinheiten zu haben, kündigten die Veranstalter an. Die Fahrt mit der Wilden Maus könne jetzt auch virtuell erlebt werden: Mit der fliegenden Ente «Dizzy» und dem sprechenden Fuchs «Dusty» soll es auf eine wilde Verfolgungsjagd inklusive drei Abstürzen aus bis zu 27 Metern Höhe gehen. In dieser Virtual-Reality-Welt seien sogar Loopings möglich, kündigten die Veranstalter an.