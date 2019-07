Fußball : Teamkollegen entscheiden: Hunt bleibt HSV-Kapitän

Aaron Hunt bleibt Kapitän des Hamburger SV. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde von seinen Mannschaftskollegen bestimmt, teilte der Fußball-Zweitligist am Samstag nach dem 2:2 in der Saison-Generalprobe gegen den RSC Anderlecht mit. Zu seinem Stellvertreter wurde der niederländische Abwehrspieler Rick van Drongelen gewählt. Hunt spielt seit 2015 beim HSV und war bereits in der vergangenen Saison im Amt. Gegen Anderlecht gelang ihm per Freistoß der Führungstreffer.

von dpa

20. Juli 2019, 18:12 Uhr

Der frühere Bremer und der 20-jährige van Drongelen bilden gemeinsam mit den Neuzugängen Tim Leibold, David Kinsombi und Lukas Hinterseer den Mannschaftsrat. Leibold, Kinsombi und Hinterseer wurden von Trainer Dieter Hecking bestimmt. «Bei einer so neu zusammengestellten Mannschaft wollte ich bei der Besetzung ein gutes Gefühl haben», sagte der 54-Jährige. Der HSV bestreitet am Sonntag kommender Woche sein erstes Saison-Punktspiel gegen Darmstadt 98.