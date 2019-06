Darts : Team-WM der Darts-Profis beginnt: Deutschland gegen Ungarn

Die beiden deutschen Darts-Profi Max Hopp und Martin Schindler sind gleich am ersten Abend der Team-WM in Hamburg gefordert. Zum Auftakt des sogenannten World Cup of Darts trifft das Duo heute im Sechzehntelfinale auf Außenseiter Ungarn. Alles andere als ein Auftakterfolg in der Barclaycard-Arena wäre eine Enttäuschung für den Gastgeber.

In den vergangenen Jahren waren Hopp und Schindler jeweils im Viertelfinale ausgeschieden. Diesmal könnte im Achtelfinale ein Duell mit Belgien warten. In der Runde der letzten Acht wäre Schottland um Ex-Weltmeister Gary Anderson ein möglicher Gegner.