Leichtathletik : Team-EM: HSV-Sprinter mit DLV-Auswahl auf Rang vier

Die beiden HSV-Leichtathleten Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah haben mit der DLV-Auswahl bei der Team-Europameisterschaft in Chorzów in Polen den vierten Gesamtplatz belegt.

Katowicka 10, 41-516 41-500 Katowicka 10, Chorzow, Polen, Polen | Am Sonntag kam Owen Ansah über 200 Meter in der Zeit von 20,96 Sekunden als Dritter ins Ziel. Ebenfalls den dritten Platz hatte Lucas Ansah-Peprah am Samstag über 100 Meter in 10,35 Sekunden belegt. Beide Athleten gehörten zudem zur 4 x 100-Meter-Staffel des DLV, die in 38,73 Sekunden die Konkurrenz hinter sich lassen konnte. Den Wettbewerb gewanne...

