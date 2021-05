Leichtathletik : Team-EM: HSV-Sprinter kämpfen mit DLV-Auswahl um Titel

Hamburgs Top-Sprinter Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah kehren am Wochenende an den Ort ihres bislang größten internationalen Erfolges zurück.

Wiesbaden | Das HSV-Duo gehört zur DLV-Auswahl, die bei der Team-Europameisterschaft in Chorzów in Polen antritt. Vor einem Monat hatten die beiden Hamburger dort als Mitglied der 4x200-Staffel des DLV Gold bei den World Relays gewonnen. „Das waren echt schöne Momente, die ich gemeinsam mit der Staffel in dem Stadion hatte“, sagte Lucas Ansah-Peprah, der sich ...

