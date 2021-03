Basketball : Taylor: Towers müssen gegen Alba „ein bisschen böse spielen“

Die Hamburg Towers wissen trotz der Siegesserie in der Basketball-Bundesliga um ihre Außenseiterrolle im Duell mit dem Tabellenzweiten Alba Berlin.

Hamburg | Die Partie am Dienstag (18.30 Uhr) in der heimischen Arena in Hamburg-Wilhelmsburg ist das erste von drei Spitzenspielen. Es folgen die Begegnungen gegen Bayern München (Samstag) und bei Brose Bamberg (4. April). „Die nächste Phase wird schwer für uns. Wir spielen gegen drei Topmannschaften der Liga“, sagte Kapitän Bryce Taylor, der vor rund zehn J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.