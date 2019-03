Unfälle : Taxifahrer verletzt drei Menschen und begeht Fahrerflucht

von dpa

01. März 2019, 16:06 Uhr

In der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs hat ein Taxifahrer durch ein unerlaubtes Wendemanöver am Freitag einen Linienbus zur Vollbremsung gezwungen. Dadurch wurden drei Fahrgäste in dem Bus leicht verletzt. Einer der Männer im Alter von 20, 33 und 41 Jahren stürzte gegen eine Scheibe, woraufhin diese zerbrach, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt sei der Bus mit zehn Personen besetzt gewesen. Das Taxi sei ordnungswidrig über eine Busspur gefahren. Danach sei der Taxifahrer vom Unfallort geflohen. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen des Unfalls.