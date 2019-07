Unfälle : Taxi gerät in Gegenverkehr: Vier Verletzte

von dpa

20. Juli 2019, 10:51 Uhr

Ein Taxi ist auf der Bundesstraße 5 in Hamburg am frühen Samstagmorgen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Vier Menschen wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Fahrbahn wurde zwischen Billstedt und Mümmelmannsberg für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.