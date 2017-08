Musik : Tausende Musikfans feiern Start des «MS Dockville» im Regen

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

Mit Regencapes und Gummistiefeln ausgerüstet haben Tausende Musikfans am Freitag den Auftakt des «MS Dockville»-Festivals in Hamburg-Wilhelmsburg gefeiert. Dabei konnten sich die rund 20 000 Besucher zwischen zwölf verschiedenen Bühnen entscheiden, auf denen im Laufe des Tages Musiker der verschiedensten Genres spielten, rappten oder auflegten. So reichte das Spektrum von melancholisch-tiefgründigem Pop über ungenierten Deutschrap bis hin zu tanzbaren, clubtauglichen Elektrobeats.

Wetterfest und zum Teil bunt geschminkt trotzten die Festivalgänger dem Regen, der stundenlang und ohne Unterbrechung auf das Gelände niederprasselte und so den erdigen Untergrund in matschigen Morast verwandelte. Während einige der kleineren Bühnen noch Unterstehmöglichkeiten boten, waren die Gäste vor allem vor der freistehenden Hauptbühne «Grossschot» der Witterung schutzlos ausgesetzt.

Trotzdem ließen es sich die meisten Dockville-Gänger nicht nehmen, die Auftritte der Headliner auf der größten Bühne des Festivals live zu verfolgen. Der Bonner Rapper SSIO freute sich bei seiner Show über das Durchhaltevermögen der Zuschauer: «Es regnet so stark und ihr seid alle hier - einmal Applaus für euch selbst», rief er seinen im Schlamm tanzenden Fans zu Beginn des Auftritts zu.

Wie zur Belohnung legte der starke Regen dann kurz vor dem Hauptact des Tages am späten Abend eine Pause ein. Der australische DJ und «Future Bass»-Pionier Flume bescherte der Menge starke Beats und einnehmende Melodien, die den Großteil der durchnässten Fans zum Tanzen und ausgelassenen Feiern animierten.

In den kommenden zwei Tagen erwarten Ticketbesitzer zahlreiche weitere Auftritte bekannter Künstler wie Mighty Oaks, AnnenMayKantereit oder Maxim. Zudem lassen sich Musikpausen mit Kunstaktionen wie Blumenkränze-Flechten oder geführten Spaziergängen durch die aufgebauten Installationen überbrücken. Auch an den beiden kommenden Tagen erwartet der Veranstalter jeweils rund 20 000 Gäste.

Offizielle Webseite des Dockville-Festivals

Mitteilung des Veranstalters bei FB

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 08:55 Uhr