G20 : Tausende Hamburger «cornern» gegen den G20-Gipfel

Laute Musik, Infostände und Plakate - mit viel Kreativität haben am Dienstagabend in Hamburg Tausende am «hedonistischen Massencornern» teilgenommen, um gegen den bevorstehenden G20-Gipfel in der Stadt zu protestieren. Dabei besetzen sie Fußgängerwege und Ecken (engl.: corner) der Straßen.