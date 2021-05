Agrar : Tausende Flächen müssen noch auf Altlasten untersucht werden

Was liegt in einer zugeschütteten Kiesgrube? Wie sieht der Boden unter einem längst verlassenen Industriegelände aus? Altlasten sind seit Jahrzehnten ein drängendes Problem. Bei Untersuchungen und Sanierungen in Schleswig-Holstein bleibt noch Arbeit.

Kiel | In Schleswig-Holstein gibt es noch Tausende Flächen, die genauer auf möglicherweise gefährliche Altlasten untersucht werden müssen. In mehr als 6500 Fällen fehlt nach Angaben des Umweltministeriums eine Gefährdungsabschätzung. Weit über 1000 Flächen im Land seien bereits saniert worden, bei vielen weiteren zeichne sich ein Sanierungsbedarf ab, sagte U...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.