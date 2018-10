Tiere : Tausende bilden Menschenkette für mehr Tierrechte

Kurz vor dem Weltvegantag haben Tausende in Hamburg eine Menschenkette um die Binnenalster gebildet - und «Hand in Hand für Tierrechte» protestiert. Nach Angaben der Veranstalter hatten sich 2650 Menschen angemeldet, es seien aber am Samstagmittag dann noch mehr gekommen. Unter ihnen waren Vertreter aller Generationen. «Wir wollen auf Tierrechte aufmerksam machen und zeigen, dass wir viele sind», sagte die Mitorganisatorin Inga Laube.

von dpa

27. Oktober 2018, 15:25 Uhr

Es war auch noch ein Protestmarsch durch die Hamburger Innenstadt geplant. Zudem gab es Informationsstände von Tierrechtsorganisationen. Die Aktionen richteten sich unter anderem gegen Massentierhaltung und Tierquälerei sowie gegen das Artensterben durch nicht nachhaltige Landnutzung. Der 25. Weltvegantag ist am 1. November.