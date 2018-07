Schifffahrt : Tausende Besucher beim «Tag der Seenotretter» erwartet

von dpa

29. Juli 2018, 08:37 Uhr

Der letzte Sonntag im Juli ist an Deutschlands Küsten traditionell der «Tag der Seenotretter». Auch in diesem Jahr stellt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger DGzRS an Nord- und Ostsee sowie auf einigen Inseln Schleswig-Holsteins die Besatzungen der Rettungskreuzer. Die Organisatoren erwarten tausende Besucher, wenn in zwölf Häfen die Männer und Frauen der DGzRS ihre Arbeit demonstrieren. Die Helfer sind überwiegend Freiwillige. Sie sind das ganze Jahr bei jedem Wetter rund um die Uhr einsatzbereit. Im vergangenen Jahr retteten sie nach eigenen Angaben bei 2065 Einsätzen 490 Menschen.