G20 : Tausende bei «Protestwelle» gegen G20-Politik in Hamburg

Aus Protest gegen die Politik der G20 haben sich am Sonntag nach Polizeiangaben Tausende Menschen zur «Protestwelle» in Hamburg versammelt. Nach Angaben der Veranstalter zogen 18 000 Demonstranten durch die Innenstadt, nach Zählungen der Polizei waren es rund 8000. «Wir freuen uns, dass trotz des schlechten Wetters so viele Menschen gekommen sind», sagte eine Sprecherin der Veranstalter.