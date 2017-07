G20 : Tausende auf Anti-G20-Demonstration in Hamburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Christina Sabrowsky 1 von 1

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) appellierte am Samstag an van Aken, «einen friedlichen Verlauf sicherzustellen». Der SPD-Politiker forderte alle friedlich Demonstrierenden auf, sich eindeutig von Gewalttätern abzugrenzen. Die Polizei befürchtete bei dieser Demonstration weitere Ausschreitungen. Die Aktion wird vor allem von linken Gruppen und Friedensinitiativen unterstützt, aber auch von Autonomen und Linksextremen. Sie sollte am späteren Nachmittag (16.00 bis 18.00 Uhr) am Millerntorplatz enden. Es waren bis zu 100 000 Teilnehmer erwartet worden.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 13:48 Uhr