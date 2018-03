Umweltverschmutzung : Taucher beteiligen sich an Aktion «Hamburg räumt auf»

von dpa

21. März 2018, 05:21 Uhr

Im Rahmen der Aktion «Hamburg räumt auf» wollen Taucher heute (11.00 Uhr) in Gewässern der Hansestadt nach Müll suchen. Ergänzend zu Aufräumarbeiten von Stadtreinigung und Einwohnern an Land sollen so auch Kanäle und Nebenarme der Alster von Unrat befreit werden. Die Taucher von Polizei, Feuerwehr und DLRG fischten im vergangenen Jahr bei der Aktion etliche Fahrräder, Einkaufswagen und sogar einen Safe aus dem Wasser. «Hamburg räumt auf» findet in diesem Jahr zum 21. Mal statt. Im vergangenen Jahr sammelten die Helfer in der Hansestadt insgesamt 333 Tonnen Müll.