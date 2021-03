Kriminalität : Tatverdächtiger nach Messerattacke auf Paar in Kiel in Haft

Nach der Messerattacke auf ein Paar in Kiel hat das Amtsgericht Haftbefehl wegen Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 48-Jährigen erlassen.

Kiel | „Der Tatverdächtige und die Opfer kannten sich, so dass als Anlass für die Tat eine private Auseinandersetzung vermutet wird“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Der Mann soll eine 40 Jahre alte Frau und ihren 41 Jahre alten Lebensgefährten am Montagabend in der Holtenauer ...

