Tarife : Tarifverhandlungen für Einzelhandel laufen

Arbeitgeber und Gewerkschaft haben die Tarifverhandlungen für die 90.000 Beschäftigten im Einzelhandel in Schleswig-Holstein aufgenommen.

Kiel | Verdi fordert eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 4,5 Prozent im Monat - plus 45 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Handelsverband Nord legte in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vor. Die Arbeitgeber verlangen eine Differenzierung nach Branchen und eine Laufzeit von drei Jahren. Wegen der Co...

