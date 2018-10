Demonstrationen : Tanzend Zeichen gegen Gewalt setzen: Flensburg ist dabei

von dpa

01. Oktober 2018, 07:24 Uhr

Tanzend gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestieren - das ist das Ziel der internationalen Kampagne «One Billion Rising» (deutsch: Eine Milliarde erhebt sich). Erstmals beteiligt sich im kommenden Jahr auch Flensburg an der Aktion, bei der weltweit am 14. Februar möglichst viele Menschen eine Choreographie zum Song «Break the Chain - Spreng die Kette» tanzen sollen. Um nicht völlig unvorbereitet am Event teilnehmen zu müssen, werden für Interessierte in Flensburg extra an drei Samstagen (6.10., 17.11. und 2.2.) zweistündige Probetrainings angeboten. «One Billion Rising» ist eine weltweite Kampagne für ein Ende der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung. Die Aktion wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert.