Brauchtum : Tannenbaumweitwurf über die Reling: Bescherung für Seeleute

Er soll ein Lichtblick in der Einsamkeit auf hoher See sein: Bei Schmuddelwetter mit Nieselregen überbrachte der Weihnachtsmann am Freitag den Besatzungen der Schiffe im Hamburger Hafen Weihnachtsbäume - mal schwungvoll über die Reling geworfen, mal mit dem Tampen oder dem Bordkran auf die Schiffe gehievt. An den Weihnachtsbäumen flatterten liebevoll gemalte Grüße von Kindern einer Hamburger Grundschule.

06. Dezember 2019, 15:03 Uhr

Auch Wirtschaftssenator Michael Westhagemann zeigte sichere Wurftechnik bei der «Überbringung» dieses hamburgischen Weihnachtsgrußes von Bord zu Bord. Die Aktion des Nordmann-Informationszentrums ist ein kleines Dankeschön an die Besatzungen für ihren harten Job auf den Meeren.

Das «Tannenbaumwerfen» im Hafen hat Tradition: Die Aktion gab es bereits zum 23. Mal. «Weihnachten auf See - das sind vielleicht die härtesten Tage für alle, die an den Festtagen nicht bei ihren Familien sein können, sondern auf den Hafen- und Hochsee-Schiffen ihren Dienst tun müssen», betonen die Initiatoren.