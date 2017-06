Kommunen : Tangstedt entscheidet über Einführung einer Pferdesteuer

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen will Tangstedt (Kreis Stormarn) als erste Gemeinde in Schleswig-Holstein heute die Einführung einer Pferdesteuer endgültig beschließen. Sie soll 150 Euro im Jahr pro Pferd betragen. Die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung in der Turnhalle der örtlichen Schule beginnt um 19.30 Uhr. Bereits ab 18.00 Uhr sind Proteste gegen die Pferdesteuer geplant, die Veranstalter rechnen mit hunderten Demonstranten. Sie verweisen darauf, dass der Sport laut Landesverfassung zu fördern ist und Reiten somit als erste Sportart besteuert würde. Außerdem fühlen sich Frauen diskriminiert, da es überwiegend Reiterinnen gibt.