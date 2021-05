Leichtathletik : Talent Sosna: Mit weiten Würfen zu Leichtathletik-EM und -WM

Das Hamburger Diskuswurf-Talent Mika Sosna (TSG Bergedorf) kämpft am Samstag bei den Halleschen Werfertagen in Halle/Saale um die Qualifikation für die U20-EM in Tallinn (Estland/15.

Hamburg | bis 18. Juni) und die U20-WM in Nairobi (Kenia/17. bis 22. August). Die Norm von 56,00 und 58,00 Metern hat der 17-Jährige bereits zweimal überboten und mit seiner Leistung von 61,84 Metern zugleich den Hamburger Rekord deutlich gesteigert. Allerdings ist die Konkurrenz stark. Sosna ist aktuell nur die Nummer vier in Deutschland. „Prinzipiell stehe...

