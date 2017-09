Denkmäler : Tag des offenen Denkmals: Mehr als 140 Denkmäler dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Georg Wendt 1 von 1

Zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals öffnen auch in Hamburg vom 8. bis 10. September zahlreiche Einrichtungen ihre Türen. Mehr als 140 Denkmäler können unter dem Motto «Macht und Pracht» kostenlos besichtigt werden, teilte die Stiftung Denkmalpflege Hamburg am Mittwoch mit. Die Besucher erwarte ein vielfältiges Programm aus Rundgängen, Vorträgen sowie Kultur- und Familienangeboten. «Den vielen Eigentümern sowie allen Engagierten bin ich sehr dankbar dafür, dass sie auch dieses Jahr wieder Häuser und Anlagen zum Tag des offenen Denkmals öffnen», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Auch das Rathaus ist an beiden Tagen geöffnet, zu sehen sind hier unter anderem das Goldene Buch der Stadt und Teile des Silberschatzes des Senats.

Tag des offenen Denkmals

erstellt am 06.Sep.2017 | 15:06 Uhr