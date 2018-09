Handel : Tag des Norddeutschen Handels: Thema «Digitale Revolution»

von dpa

04. September 2018, 02:34 Uhr

Vertreter von Einzelhandel, Wirtschaft und Politik treffen sich heute in Lübeck zum Tag des Norddeutschen Handels. Im Mittelpunkt der Tagung stehen nach Angaben der Veranstalter vom Handelsverband Nord die Auswirkungen der digitalen Transformation auf die Branche. Doch auch die aktuelle Lage und die Umsatzentwicklung sowie die Personalsituation sollen diskutiert werden. Erwartet werden nach Angaben des Verbandes etwa 200 Teilnehmer. Geplant sind unter anderem Vorträge zum veränderten Kaufverhalten in Zeiten der Digitalisierung und zu neuen Anforderungen an Standorte und Marketing. Der Verband vertritt nach eigenen Angaben 33 000 Einzelhandelsbetriebe in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sie erwirtschaften zusammen rund 80 Prozent des Umsatzes der Branche in den drei Bundesländern.