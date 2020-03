Gesundheit : Tafeln geben Lebensmittel aus: Viele Stellen geschlossen

Die Coronakrise macht sich auf unterschiedliche Weise bei den Tafeln im Norden bemerkbar. In Schleswig-Holstein sind mittlerweile die meisten Lebensmittelausgaben aus Mangel an Helfern geschlossen worden. Von den 57 Ausgabestellen seien nur noch etwa ein Dutzend geöffnet, sagte der Vorsitzende des Landesverbands Tafeln Schleswig-Holstein und Hamburg, Frank Hildebrandt, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Hauptgrund dafür sind der Schutz der vorwiegend der älteren Helfer und die Schwierigkeit, die Abstandsregeln einhalten zu können.

23. März 2020, 14:55 Uhr

In der Hansestadt dagegen hat ein Aufruf der Hamburger Tafel viele neue Helfer beschert. Zudem haben nun auch einige Ausgabestellen in der City dank bereits vorgepackter Tüten wieder geöffnet. «Es haben tatsächlich drei Ausgabestellen wieder auf, die vorher zu waren», sagte Sprecherin Julia Bauer. Die Hamburger Tafel liefert Lebensmittel an 130 Ausgabestellen. Von denen haben derzeit nur etwa 30 geöffnet.