Prozesse : Täter oder nicht? Gericht prüft Rechteverletzung bei Youtube

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt heute darüber, ob die Musikplattform Youtube für Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzer haftet (Az.: I ZR 140/15). Gegen die Google-Tochter klagt seit zehn Jahren ein Musikproduzent aus Hamburg: Verschiedene Titel einer Tournee und ein von ihm produziertes Album der Sopranistin Sarah Brightman seien von Nutzern illegal auf Youtube eingestellt worden. Er sei damit massiv geschädigt und um viel Geld gebracht worden.

von dpa

09. Mai 2018, 01:15 Uhr

Der Produzent will, dass Youtube grundsätzlich für solche Urheberrechtsverstöße, wie sie auf der Plattform täglich tausendfach vorkommen, in die Pflicht genommen wird. Youtube begreift sich hingegen als passiver Dienstleister, der lediglich fremde Inhalte anderen technisch zugänglich macht. Für Verletzung von Urheberrechten sei das Unternehmen nicht verantwortlich. Ob der BGH noch am Mittwoch eine Entscheidung verkündet, ist offen.