Fußball : Tabellenführer Holstein Kiel im Duell gegen FC St. Pauli

Tabellenführer Holstein Kiel erwartet am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga den Nachbarn FC St. Pauli. Das Stadion ist seit Wochen ausverkauft. 12 000 Zuschauer passen derzeit in die teilweise umgebaute Arena. Als Spitzenreiter sind die Kieler die Überraschungsmannschaft im Unterhaus. Vier von sechs Spielen haben sie gewonnen, nur eines verloren. «Das ist eine Herausforderung, die im Moment nicht größer sein kann», sagte St. Pauli-Trainer Olaf Janßen. Und Holsteins Mittelfeldakteur Dominick Drexler meinte: «Das wird ein absoluter Feiertag.»

erstellt am 19.Sep.2017 | 01:35 Uhr