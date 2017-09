Fußball : Tabellendritter Holstein Kiel zuversichtlich nach Aue

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reist mit dem Selbstbewusstsein von drei Siegen in Serie zum Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) bei Erzgebirge Aue. «Wir wollen auch in Aue unser Spiel durchziehen. Unser System ist auch kein Geheimnis», sagte Trainer Markus Anfang vor dem Wiedersehen mit dem neuen Auer Coach Hannes Drews, der bis vor gut einer Woche noch in Diensten der Kieler Nachwuchsabteilung stand. Aufsteiger Kiel ist Tabellendritter, Aue Elfter.