Kriminalität : Tabakdiebe fahren mit Auto in Flensburger Supermarkt

von dpa

07. November 2018, 17:05 Uhr

Flensburg (dap/lno) - Mit einem Auto sind Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Flensburg durch die Schiebetüren eines Supermarktes gefahren. Dort brachen sie einen separaten Raum auf und stahlen Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrem direkt am Tatort geparkten Fluchtwagen. Eine Fahndung nach dem Auto und die Durchsuchung des Supermarkts nach möglichen weiteren Tätern verliefen erfolglos. Die Ermittler gehen von mindestens drei Tätern aus.