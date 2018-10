Prozesse : Syrer soll in Terrormiliz gekämpft haben: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen Syrer wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland will das Oberlandesgericht Hamburg heute sein Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, Mitglied der Miliz Ahrar al-Sham in Syrien gewesen zu sein. Er soll dort mit einer Kalaschnikow bewaffnet gewesen sein, weswegen ihm auch ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen wird. Die Anklagebehörde hat eine Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten gefordert. Ahrar al Sham wird von den Behörden in Deutschland als salafistisch-dschihadistische Terrororganisation eingestuft.

von dpa

16. Oktober 2018, 05:44 Uhr

Die Verteidigung sprach sich für eine Jugendstrafe von nicht mehr als zwei Jahren aus, wobei die Haft zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. Der Syrer war im August 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Am 19. September vergangenen Jahres war er in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) festgenommen worden.