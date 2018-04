Politik : Symposium zum 100. Geburtstag von Helmut Schmidt

Anlässlich des 100. Geburtstags von Helmut Schmidt (1918-2015) am 23. Dezember 2018 veranstaltet die Zeit-Stiftung im Frühjahr 2019 ein internationales Symposium über die transatlantischen Beziehungen. Das Symposium findet an der University of California in Berkeley statt und greift eines der zentralen Themen Helmut Schmidts auf, teilte die Stiftung am Freitag in Hamburg mit.

von dpa

27. April 2018, 16:01 Uhr

«Wir engagieren uns erstmalig für junge bildende Künstler, die in Hamburg leben und arbeiten», sagte der Vorstandsvorsitzende Prof. Michael Göring. Ab Herbst 2018 werden jährlich sieben Stipendien von 10 000 Euro ausgeschrieben. Die Hamburger Kulturbehörde verantwortet die Ausschreibung und die Auswahlentscheidungen durch eine unabhängige Jury. «Weiterhin gilt unsere intensive Aufmerksamkeit dem Bildungserfolg von jungen Zuwanderern, diesmal mit dem Schwerpunkt auf einer gelingenden dualen Ausbildung», sagte Göring.

Insgesamt hat das Kuratorium der Zeit-Stiftung in seiner Frühjahrssitzung 3,8 Millionen Euro für Förderprojekte und eigene Vorhaben bewilligt. Flaggschiffe der Stiftung sind die Bucerius Law School und das Bucerius Kunst Forum in Hamburg.