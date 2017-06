Musik : Symphoniker nehmen Abschied von Sir Jeffrey Tate

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Mit einer halbseitigen Todesanzeige haben die Symphoniker Hamburg, Wegbegleiter und Freunde am Samstag Abschied von Chefdirigent Sir Jeffrey Tate genommen. «Musiker, Freund und Partner», hieß es in der im «Hamburger Abendblatt» erschienenen Anzeige, die auch von Tates Ehemann Klaus Kuhlemann mit aufgegeben wurde. In weiteren Anzeigen würdigten Mitarbeiter der Elbphilharmonie und Kultursenator Carsten Brosda (SPD) Tate, der am 2. Juni im Alter von 74 Jahren im italienischen Bergamo an einem Herzinfarkt gestorben war. Brosda nannte Tate in der Anzeige einen herausragenden Künstler, der das Musikleben Hamburgs maßgeblich geprägt habe. Am 18. Juni geben die Symphoniker Hamburg noch ein Abschiedskonzert für Sir Jeffrey Tate.

