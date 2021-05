Musik : Symphoniker Hamburg feiern Wiedereröffnung der Laeiszhalle

Nach sieben Monaten ohne ein einziges öffentliches Konzert in der Laeiszhalle feiern die Symphoniker Hamburg am Montag (31. Mai, 18.00 Uhr) die Wiedereröffnung des Traditionskonzerthauses am Johannes-Brahms-Platz.

Hamburg | Um trotz der coronabedingt eingeschränkten Zahl an Plätzen vielen Musikfreunden den Besuch zu ermöglichen, wiederholt das Orchester das Konzert um 20.30 Uhr, teilten die Symphoniker am Freitag mit. Die weltweit gefeierte Violinistin Akiko Suwanai spielt Mozarts erstes Violinkonzert. Außerdem wählte Chefdirigent Sylvain Cambreling für den Neustart dess...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.