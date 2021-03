Umwelt : Sylt erhält fünf Millionen Kubikmeter Sand bis 2024

Deutschlands nördlichste Insel Sylt soll bis 2024 zusätzlich rund fünf Millionen Kubikmeter Sand zum Schutz gegen die Nordsee bekommen.

Sylt | Den Auftrag in Höhe von etwa 28 Millionen Euro erteilte der schleswig-holsteinische Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) am Montag. „Mit den Sandaufspülungen nimmt die Landesregierung ihren Auftrag zum Schutz der Bevölkerung von Sylt wahr“, teilte Albrecht mit. Jedes Jahr sollen rund 250 000 Kubikmeter Sand in den Vorstrand vor Westerland ei...

