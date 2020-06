Fußball : SV Meppens Marco Komenda wechselt zu Holstein Kiel

Avatar_shz von dpa

26. Juni 2020, 17:13 Uhr

Abwehrspieler Marco Komenda verlässt den Fußball-Drittligisten SV Meppen und wechselt zu Holstein Kiel in die 2. Bundesliga. Wie die Meppener dazu am Freitag weiter mitteilten, schließt sich der 23 Jahre alte Innenverteidiger zur neuen Saison den Schleswig-Holsteinern an. Komenda war vor zwei Jahren von Borussia Mönchengladbach zu den Niedersachsen gekommen und hatte seither 67 Pflichtspiele für den SV Meppen absolviert.